Не выбрасывайте старые капроновые колготки: они помогут решить популярную проблему с клубникой

Специалисты утверждают, что именно подвязывание кустов клубники эффективнее всего помогает бороться с гниением ягод.

Именно подвязывание делает так, чтобы ягоды клубники не касались земли. Более того, благодаря такому простому действию листья кустов будут аккуратно собраны в пучок, что увеличивает проветривание, улучшает доступ солнечных лучей к плодам.

Некоторые используют с этой целью различные методы. Например, под ягоды подкладывают яичные лотки или другие предметы. Однако такой способ нельзя назвать удобным, ведь он сильно загромождает грядку и может мешать другим культурам и растениям.

Иногда для поддержания ягод используются металлические кольца из проволоки. Однако, такой метод трудоемок, ведь вам нужно создать много колец, на что уйдет много времени и сил.

А вот капроновые колготки – это более простой и не менее эффективный способ бороться с гниением ягод клубники.

Все, что вам нужно сделать, это взять несколько старых капроновых колготок (можно с дырками и стрелками), нарезать из них кольца и закрепить ими каждый кустик.

Обратите внимание, размещать ягоды в кольце необходимо таким образом, чтобы они не касались земли.

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