Что будет, если посадить папоротник возле дома: ответ может удивить

Папоротник считается отличным вариантом для украшения двора возле дома. Но действительно ли можно сажать это растение так близко от дома.

Папоротник, или щитник, зеленое растение с большими красивыми листьями, благодаря которым оно создает атмосферу релакса и уюта. Впрочем, иногда для дома она не лучший вариант. И вот почему.

Почему нельзя сажать папоротник у дома

Одной из основных причин, почему папоротник не стоит сажать у дома, является угроза загрязнения самого здания. Дело в том, что это растение хранит в своих листьях влагу. Если она растет рядом с крышей или стенами дома, то будет приводить к повышению влажности. Со временем кровля или поверхность стен будут повреждаться.

Из-за чрезмерной влажности могут также появляться проблемы с появлением плесени. А если здание старое и уже имеет поврежденный фундамент, о высадке папоротника слишком близко от дома стоит вообще забыть. Это растение отличается довольно длинными и разветвленными корнями, которые быстро занимают большую площадь. Оно создает высокое давление на фундамент и вызывает его повреждение.

Где лучше посадить папоротник, если очень хочется

Если вам очень нравится щитник и вы хотите выращивать его у вашего дома, обязательно запомните места, где это растение можно высаживать.

Прежде всего, папоротник нуждается в большом количестве света для эффективного и быстрого роста. Поэтому выбирайте открытые места, где она будет иметь доступ к естественному освещению. Однако, также следует избегать прямых солнечных лучей, ведь тогда листья растения могут пострадать.

Нельзя выбирать места с повышенной влажностью. Хотя папоротник считается влаголюбивым растением, однако из-за избыточного количества воды его листья повреждаются, на нем появляются разнообразные болезни. Поэтому для щитника важны вентиляция и нормальный обмен воздуха.

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