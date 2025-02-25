У Starlink зробили заяву щодо відключення сервісу в Україні

Starlink офіційно спростував інформацію про можливе припинення роботи в Україні.
Компанія американського мільярдера Ілона Маска Starlink заперечила інформацію про можливе припинення роботи сервісу на території України, заявивши, що продовжує свою діяльність у штатному режимі.
Про це йдеться у заяві у соцмережі Х.
"Starlink повністю відданий наданню послуг в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.
Повідомлення з’явилося на тлі інформаційної хвилі про ймовірне припинення роботи Starlink в Україні. Як відомо, ЗСУ активно використовують цей супутниковий зв’язок на фронті.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ілон Маск заявляв, що Вашингтон не має намірів відключати систему супутникового зв’язку Starlink в Україні. Інформація про такий сценарій як можливий засіб тиску на Україну задля підписання угоди щодо корисних копалин раніше з’явилася в матеріалах агентства Reuters.
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