"Почнеться хаос, втратимо багато людей": Берлінська про те, якщо Маск виключить Starlink на фронті

Берлінська не виключає, що американці "першим ділом" можуть почати шантажувати Україну найважливішим на фронті – зв'язком.

Сьогодні американський мільярдер Ілон Маск, який також обіймає посаду старшого радника президента в адміністрації президента США Дональда Трампа, відзначився новою скандальною заявою на адресу президента Володимира Зеленського.

Водночас, українські військові на фронті підтримують зв'язок між собою за допомогою супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX, що належить Маску. В Мережі вже неодноразово висловлювали побоювання, що мільярдер може відключити українців від Starlink.

Якщо ці побоювання справдяться, що тоді буде зі зв'язком у ЗСУ на фронті і наскільки критичне ймовірне відлкючення "старлінків", розповіла волонтерка, керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська.

"Якщо завтра фронту відключать "Старлінк". Розумним людям сьогодні, після заяв Трампа і Маска все стало очевидним. Нас будуть пробувати прогнути, під умови сильних. Без будь якої справедливості, просто по праву сили", – розмірковує Берлінська.

На її думку, американці "першим ділом" можуть почати шантажувати Україну найважливішим на фронті – зв'язком. Тому Марія закликає побратимів на передовій обов'язково подбати про альтернативний зв'язок.

Вона не виключає, що "Старлінк" можуть виключити в будь який момент. Саме Україні. А росіянам лишити.

"Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів. Якщо не мати плану Б – почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи Старлінку немає. Але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими. А не так як завжди", – попередила Берлінська.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що російські військові покращили свою координацію завдяки терміналам Starlink.

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