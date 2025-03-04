Трамп обидел Трюдо и снова угрожает Канаде

Между Штатами и Канадой разгорелась настоящая торговая война из-за решения Трампа о пошлинах

Президент Дональд Трамп ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, пригрозив немедленно повысить тарифы для соседней страны еще больше.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

Таким образом, Трамп отреагировал на заявление Трюдо о том, что Канада в ответ на повышение американских пошлин введет 25% пошлины на товары из США.

Кроме того, Дональд Трамп снова назвал премьера Трюда "губернатором Канады". В последнее время он регулярно так называет канадского премьера, напоминая о своих предварительных заявлениях, что Канада должна стать "51 штатом США".

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что если он введет ответный тариф на США, наш взаимный тариф немедленно вырастет на такую же сумму", — отметил глава Белого дома.

Ответ Трампа пришел после того, как Трюдо объявил, что Канада введет 25% пошлины против американских товаров на 155 миллиардов канадских долларов.

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Премьер-министр Канады заявил, что США "начали торговую войну против Канады" и что не было "абсолютно никакого оправдания или потребности" для тарифов, наложенных США на Канаду, вступивших в силу во вторник. Трюдо заявил, что такой поступок Трампа "очень глуп".

Напомним, что Дональд Трамп ввел 25% пошлины для Канады и Мексики, а также удвоил пошлину на китайские товары до 20%.

Ранее Трамп заявил, что без американских субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна, поэтому она должна стать "любимым 51-м штатом".

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