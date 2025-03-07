Масований удар по Україні 7 березня: реакція Зеленського

У ніч проти 7 березня РФ вгатила по Україні ракетами та "Шахедами". Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку та ще раз наголосив, що треба зупинити ворога.

Про це він написав у Телеграм.

"Минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів. Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя", - зазначив він.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки атаки

Наразі тривають ремонтні та відновлювальні роботи.

На думку президента, "першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто Росії, до припинення саме таких ударів проти життя".

"І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну", - додав президент.

Володимир Зеленський

Росіяни атакували Україну

Нагадаємо, вночі РФ влаштувала повітряну атаку по Україні. Ворог цілився в об’єкти газовидобувної промисловості України. За даними ПС, ППО збила 34 ракети і 100 ворожих БпЛА. Атаку також відбивали французькі винищувачі.

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