Массированный удар по Украине 7 марта: реакция Зеленского

В ночь на 7 марта РФ ударила по Украине ракетами и "Шахедами". Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку и еще раз подчеркнул, что нужно остановить врага.

Об этом он написал в Телеграм.

"Минувшей ночью российская армия совершила очередную массированную атаку против нашей энергетики. Под ударом были разные объекты в нескольких регионах – на Одесчине, Полтавщине, Черниговщине, Тернопольщине. В общей сложности россияне применили почти 70 ракет – крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударов. Все это против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь", - отметил он.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия атаки

В настоящее время продолжаются ремонтные и восстановительные работы.

По мнению президента, "первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть России, к прекращению именно таких ударов против жизни".

"И это реально проконтролировать. Тишину в небе – запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишину на море – реальную гарантию нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача – заставить Россию остановить войну", — добавил президент.

Владимир Зеленский

Россияне атаковали Украину

Напомним, ночью РФ устроила воздушную атаку по Украине. Враг целился в объекты газодобывающей промышленности Украины. По данным ВС, ПВО сбила 34 ракеты и 100 враждебных БпЛА. Атаку также отражали французские истребители.

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