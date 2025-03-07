РФ атаковала Украину разными типами ракет: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг

Россияне выпустили 261 цель.
Ночью против 7 марта оккупанты РФ совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры, а также беспилотниками. Основной акцент удара – объекты газодобывающей промышленности. ПВО сбило 100 БпЛА и 34 ракеты.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника: 67 ракет разных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов разных типов:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
По информации ПС, воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.
Подтверждено убыток 134 воздушных целей:
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 ;
- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
Кроме того, к десяти вражеским ракетам не достигли своих целей. Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.
Как сообщалось, сегодня ночью воздушная тревога охватила всю Украину. В частности, был зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Также россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.
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