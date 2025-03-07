РФ атаковала Украину разными типами ракет: сколько целей сбила ПВО и куда целился враг

Ночью против 7 марта оккупанты РФ совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры, а также беспилотниками. Основной акцент удара – объекты газодобывающей промышленности. ПВО сбило 100 БпЛА и 34 ракеты.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Было обнаружено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника: 67 ракет разных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов разных типов:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

По информации ПС, воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000. Французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.

Подтверждено убыток 134 воздушных целей:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

крылатых ракет 8 крылатых ракет Калибр;

крылатых ракет 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 ;

управляемой авиационной ракеты ; 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Кроме того, к десяти вражеским ракетам не достигли своих целей. Также 86 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Как сообщалось, сегодня ночью воздушная тревога охватила всю Украину. В частности, был зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Также россияне совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря.

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