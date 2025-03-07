В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам

В Генштабе акцентировали, что гендерное равенство является частью Стратегии нацбезопасности Украины и одной из целей устойчивого развития.

В Вооруженных силах Украины назначена советница по гендерным вопросам. Ею стала общественная деятельница Оксана Григорьева.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Там объяснили, что советница по гендерным вопросам назначена для обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и Министерством обороны, а также для разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВСУ.

Должность заняла Оксана Григорьева – общественная деятельница, экс-советница по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.

В Генштабе акцентировали, что гендерное равенство является частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития. Внедрение гендерной политики – одно из условий вступления государства в Евросоюз и НАТО.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский назначил военную омбудсмена, которой стала Ольга Решетилова.