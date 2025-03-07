У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань

У Генштабі акцентували, що гендерна рівність є частиною Стратегії нацбезпеки України та однією з цілей сталого розвитку.

У Збройних сил України призначено радницю з гендерних питань. Нею стала громадська діячка Оксана Григор’єва.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Там пояснили, що радницю з гендерних питань призначено задля забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міністерством оборони, а також задля розробки та реалізації комплексної гендерної стратегії у ЗСУ.

Посаду обійняла Оксана Григор’єва – громадська діячка, ексрадниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У Генштабі акцентували, що гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження гендерної політики – одна з умов вступу держави до Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський призначив військову омбудсменку, якою стала Ольга Решетилова.