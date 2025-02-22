"Я хочу застрелитись": уповноважена Зеленського розповіла, чому командири не витримують 

Командирам на фронті не легко, вони не роботи. Що більше - армія зазнає втрат не через силу ворога, а через те, "що нас дуже мало".

Про це розповіла уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців Ольга Решетилова в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

За її словами, отримала скарги військового одного з підрозділів, що не має підкріплення. Коли вона зателефонувала командиру бригади, то перше, що він сказав - "Хочу застрелитися".

"Він відправляє групи на поповнення, а групи не доходять. А у нього наказ - стояти і утримувати ці позиції. Якщо він відійде, то під удар потрапить сусідній підрозділ. Це впирається у те, що він не має людей. Втрати ми зазнаємо не через те, що противник сильний, а через те, що нас дуже мало. Якби на позиції було не три людини, а 15, то штурми відбивали, а втрат таких, як вони є, не було б. Часто через брак людей з'являються ці втрати. В даному випадку я нічим не можу допомогти, бо не маю права втручатися у введення бойових дій. У командира є наказ, який він має виконувати", - наголошує вона.

Нагадаємо, також Ольга Решетилова розповіла, як покарають бійця ЗСУ за відмову виконувати завдання. З її слів, швидше за все, проти військового відкриють кримінальне провадження, але це не означає автоматичне ув'язнення.

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