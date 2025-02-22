НАТО готує інфраструктуру на випадок війни у Східній Європі – Spiegel

НАТО хоче побудувати трубопровід через Німеччину, щоб своєчасно забезпечувати свої війська паливом у разі початку війни з Росією на східному фланзі Альянсу.

Про це пише Spiegel.

Однак, як показують внутрішні документи, цей план має підводні камені, а цивільне населення та місцева влада можуть чинити опір планам військових.

Видання зазначає, що два подібні паливні трубопроводи побудували ще за часів Холодної війни. Але вони простягаються лише до Німеччини, і навіть не охоплюють східну її частину, яка до падіння Берлінської стіни була під впливом СРСР.

Після початку повномасштабної війни в Україні три роки тому командування НАТО вирішило, що Альянсу потрібні додаткові трубопроводи, які зараз використовуються як основний шлях постачання палива. Один трубопровід планують протягнути до Чехії, а другий – до Польщі. Також є пропозиція з'єднати ці трубопроводи в єдину систему.

Загальна вартість проєкту розширення паливних трубопроводів оцінюється приблизно у 21 млрд євро. Очікується, що будівельні роботи триватимуть 20-25 років.

Втім журналісти зазначають, що будівництво паливного трубопроводу може зіткнутись з деякими перешкодами. Одним з головних підводних каменів називають непередбачувані дії нової адміністрації Білого дому на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Також очікується, що будівництво може спричинити протести місцевих жителів через незручності чи вплив на навколишнє середовище.

Нагадаємо, Росія застосовує дешеві безпілотники та керовані авіабомби й економить дорогі ракети. Це змушує Захід замислитись над новими пріоритетами у виробництві зброї.

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