Трамп хоче заробляти на звільнених від окупації територіях — NYT

Росія окупувала близько п'ятої частини території України, включно з багатим на ресурси Донбасом.

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче отримувати доходи від природних ресурсів на звільнених від російської окупації територіях України.

Про це йдеться в новому проєкті угоди із США, який отримало в розпорядження видання The New York Times.

У разі деокупації частка доходів від ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, становитиме 66 відсотків.

У виданні нагадали, що Росія окупувала близько п'ятої частини території України, включно з багатим на ресурси Донбасом.

Відповідно до проєкту, адміністрація Трампа хоче отримувати доходи від природних ресурсів України без жодних гарантій безпеки в обмін.

Новий документ вимагає від України виконати низку зобов’язань, але все ще не передбачає жодних конкретних кроків у відповідь від США щодо допомоги Україні у підтримці її військових зусиль.

Водночас у ньому йдеться про те, що Сполучені Штати мають намір надати довгострокові фінансові зобов’язання, щоб допомогти Україні розвиватися економічно.

Нагадаємо, США запропонували Україні нову редакцію угоди про корисні копалини, яка виявилася ще жорсткішою за попередній варіант. Документ передбачає, що 100% власності майбутнього фонду буде закріплено саме за американською стороною.

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