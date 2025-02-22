В РНБО прокоментували загрозу відключення Starlink в Україні

В РНБО наголошують, що є альтернативи.

В РНБО відреагували на інформацію в Мережі про те, що США можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона щодо угоди про корисні копалини.

З'явилася реакція керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, через новини про Starlink "точно не треба казати "пропало все".

"По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють", - наголосив він.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на три джерела повідомило про те, що США пригрозили Україні через угоду про копалини. Так, якщо Київ не погодиться на умови, то Штати можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink.

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