США пригрозили Україні через угоду про копалини: деталі від Reuters

Якщо Київ не погодиться на умови США щодо угоди про корисні копалини, то Штати можуть відключити Україну від супутникової інтернет-системи Starlink американського мільярдера Ілона Маска

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

За інформацією співрозмовників, американські переговірники тиснуть на Київ, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. Як один із важелів впливу - розглядають можливість відключення країни від Starlink.

Інше джерело наголосило: під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише цей документ. Сталося це після того, як Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Знову цю погрозу озвучили під час зустрічі спецпредставника Білого дому з питань України Кіта Келлогга і українського лідера.

"Подовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Це питання знову піднімалося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським", - пише Reuters з посиланням на своє джерело.

Одне з джерел висловило велике стурбування з цього приводу, адже Україна працює на Starlink.

"Вони вважають його своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... стане величезним ударом", - висловилося воно.

Старша наукова співробітниця Атлантичної ради Мелінда Харінг сказала, що Starlink необхідний для роботи України з безпілотниками, ключовою складовою її військової стратегії.

"Втрата Starlink змінить правила гри", - сказала Харінг.

Вона наголосила, що Україна тепер перебуває в паритеті 1:1 з Росією з погляду використання безпілотників і артилерійських снарядів. Київ володіє широким спектром різних можливостей безпілотників, починаючи від морських безпілотників і безпілотників-розвідників і закінчуючи безпілотними літальними апаратами великої дальності.

Зауважимо, що адміністрація Дональда Трампа висунула Києву умови щодо розробки корисних копалин, які зазвичай застосовують до країн, що програли війну. Володимир Зеленський відхилив пропозицію Вашингтона через відсутність чітких гарантій безпеки з боку Штатів.