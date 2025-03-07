Французькі винищувачі Mirage-2000 вперше відбивали масовану атаку РФ по Україні

Літаки прибули до України місяць тому.

У ніч проти 7 березня російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного й морського базування по об'єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, залучалась винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та французькі винищувачі Mirage-2000, які місяць тому прибули до України і сьогодні вперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, вночі РФ влаштувала повітряну атаку по Україні. Ворог цілив в об’єкти газовидобувної промисловості України. За даними ПС, ППО збила 34 ракети і 100 ворожих БпЛА.

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