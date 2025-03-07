Чи стоїть у Харкові питання мови: Терехов дав однозначну відповідь

Сам міський голова перейшов з російської на українську під час повномасштабної війни.

Мер Харкова Ігор Терехов відповів, чи стоїть на сьогодні у місті мовне питання.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю TSN.uа.

Посадовець переконаний, що мовного питання не існує.

"Насправді його не існує – мовного питання. Його не сьогодні не існує. Давайте поставимо на цьому крапку", – коротко відповів харківський міський голова.

Журналістка зауважила, що у Терехова дуже гарна українська мова. Нагадаємо, він перейшов з російської під час повномасштабної війни. Посадовець подякував журналістці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НА ЧОМУ ТРИМАЄТЬСЯ ХАРКІВ?! Ексклюзивне інтерв’ю Терехова про війну та переговори!

Нагадаємо, 2022 року мовний омбудсмен Тарас Кремінь оштрафував Терехова за порушення мовного законодавства. Усе тому, що соцмережі мера Харкова велися російською мовою. Однак згодом суд скасував цей штраф.