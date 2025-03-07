Стоит ли в Харькове вопрос языка: Терехов дал однозначный ответ

Сам городской голова перешел с русского на украинский во время полномасштабной войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов ответил, стоит ли сегодня в городе языковой вопрос.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

Чиновник убежден, что языкового вопроса не существует.

"На самом деле его не существует – языкового вопроса. Его не сегодня не существует. Давайте поставим на этом точку", – коротко ответил харьковский городской голова.

Журналистка отметила, что у Терехова очень хороший украинский язык. Напомним, он перешел с русского во время полномасштабной войны. Чиновник поблагодарил журналистку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НА ЧЕМУ ДЕРЖИТСЯ ХАРЬКОВ?! Эксклюзивное интервью Терехова о войне и переговорах!

Напомним, в 2022 году языковой омбудсмен Тарас Креминь оштрафовал Терехова за нарушение языкового законодательства. Все потому, что соцсети мэра Харькова велись на русском языке. Однако впоследствии суд отменил этот штраф.