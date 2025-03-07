У селі впали одразу два метеорити – фото

В індійському селі Бід впали два метеорити.

Про це повідомляє The Times Of India.

Інцидент стався посеред білого дня у середу, 5 березня. За словами мешканців, два камені з оглушливим гуркотом впали з неба близько 14:00. Один із каменів навіть пробив бляшаний дах фермерського будинку.

Звістка про падіння каміння з неба хутко поширилася, спричинивши паніку серед мешканців села. Вадвані Махіндракар розповів, що каміння було знайдено у двох місцях на відстані декількох метрів один від одного.

"За словами мешканців, камені були прохолодними на дотик. Ми передали їх до районної адміністрації", – сказав він, додавши, що селян попросили не панікувати.

Районна адміністрація запросила вчених з Центру астрономії та космічних наук MGM APJ Abdul Kalam, що базується в Чхатрапаті Самбхаджинагарі, оцінити каміння. Директор Центру доктор Шрінівас Аундхкар підтвердив, що знайдені камені – метеорити. "З огляду на гравітацію, магнітні властивості та інші параметри, об'єкти, схоже, є невеликими частинами астероїда, які увійшли в атмосферу Землі. Ми продовжуємо вивчати ці об'єкти", – сказав він.

Метеорит / Фото: ТОІ

Аундхкар сказав, що ймовірність падіння метеоритів на поверхню Землі низька. "Ми часто бачимо метеори в небі. Це частинки комети або астероїда, відомі як метеороїди, які входять в атмосферу Землі і миттєво випаровуються. Метеороїд, якому вдається пройти крізь атмосферу і впасти на поверхню Землі, називається метеоритом", – сказав він.

За словами експертів, це був перший відомий випадок падіння метеорита на поверхню Землі в Маратхваді за багато років.

Нагадаємо, 7 березня в одній із областей України стався землетрус. Інтенсивність підземного поштовху – 2 бали.

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