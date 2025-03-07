В одній із областей України стався землетрус

На Тернопільщині зафіксували землетрус магнітудою 2 бали. Підземний поштовх стався вчора о 18:27.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

"Координати 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д, Магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера), розрахункова інтенсивність в джерелі – 2 бали", - йдеться у повідомленні.

Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, які перебувають в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався землетрус ввечері, 3 березня. Його зафіксували неподалік села Дземброня у Верховинському районі.

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