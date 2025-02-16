На Полтавщині стався землетрус - вдруге за місяць

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

У Полтавській області вже вдруге за місяць стався землетрус.

Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в районі села Браїлки.

"16 лютого о 00:48 в районі села Браїлки Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера). Джерело землетрусу розташоване на глибині 2 кілометри", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

Нагадаємо, землетрус поблизу Полтави також стався 1 лютого. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

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