У Китаї стався потужний землетрус: чимало загиблих

У китайському Тибеті стався потужний землетрус магнітудою 6,8 бала. Попередньо, є щонайменше 53 загиблих, ще 62 людини дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

У Китаї стався потужний землетрус, загинули люди

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Як зазначається, у вівторок землетрус сколихнув північні передгір'я Гімалаїв поблизу одного зі священних міст Тибету. Внаслідок цього загинули щонайменше 53 людини, ще 62 – зазнали поранень. Поштовхи були зафіксовані й в сусідніх Непалі, Бутані та Індії.

Понад 1000 будинків зазнали різного ступеня пошкоджень. Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Хоча землетруси є звичайним явищем у регіоні, землетрус у вівторок став найпотужнішим, зареєстрованим у радіусі 200 км за останні 5 років.

Нагадаємо, в ніч проти 16 грудня у провінціях Тартус і Латакія на заході Сирії місцеві жителі почули гучні вибухи та побачили заграву від детонації снарядів. Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою три бали.

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