В Китае произошло мощное землетрясение: немало погибших

Спасатели ищут людей.
В китайском Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. Предварительно есть по меньшей мере 53 погибших, еще 62 человека получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
Как отмечается, во вторник землетрясение всколыхнуло северные предгорья Гималаев вблизи одного из священных городов Тибета. В результате погибли по меньшей мере 53 человека, еще 62 получили ранения.
Более 1000 домов получили разную степень повреждений.
Хотя землетрясения являются обычным явлением в регионе, землетрясение во вторник стало самым мощным, зарегистрированным в радиусе 200 км за последние 5 лет.
Напомним, в ночь на 16 декабря в провинциях Тартус и Латакия на западе Сирии местные жители услышали громкие взрывы и увидели зарево от детонации снарядов. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой три балла.
Читайте также: