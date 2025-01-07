В Китае произошло мощное землетрясение: немало погибших

В китайском Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 балла. Предварительно есть по меньшей мере 53 погибших, еще 62 человека получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В Китае произошло мощное землетрясение, погибли люди

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Как отмечается, во вторник землетрясение всколыхнуло северные предгорья Гималаев вблизи одного из священных городов Тибета. В результате погибли по меньшей мере 53 человека, еще 62 получили ранения.

Более 1000 домов получили разную степень повреждений.

Хотя землетрясения являются обычным явлением в регионе, землетрясение во вторник стало самым мощным, зарегистрированным в радиусе 200 км за последние 5 лет.

Напомним, в ночь на 16 декабря в провинциях Тартус и Латакия на западе Сирии местные жители услышали громкие взрывы и увидели зарево от детонации снарядов. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой три балла.

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