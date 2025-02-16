Чергова нічна атака по Україні: росіяни били ракетами та "Шахедами"

У деяких регіонах є руйнування.

У ніч проти 16 лютого 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Від 21.00 15 лютого противник атакував 143 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків - Орел, Брянськ, Шаталово - та двома балістичними ракетами (по Одещині) із тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 95 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Миколаївщина та Одещина", - додали у відомстві.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

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