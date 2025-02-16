РФ вгатила по Миколаєву: у місті багато руйнувань 

У ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомили в ОВА.

"Виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. У результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі працювали рятувальники

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано, стан постраждалого - задовільний.

У регіоні працювала ППО - знищено девʼять БпЛА типу "Shahed 131/136".

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 лютого атакують ворожі безпілотники типу "Shahed".

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