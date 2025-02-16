РФ ударила по Николаеву: в городе много разрушений

В ночь на 16 февраля российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

Об этом сообщили в ОВА.

"Возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили, по меньшей мере, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения", — говорится в сообщении.

На месте пожара работали спасатели

В результате атаки ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован, состояние пострадавшего — удовлетворительное.

В регионе работала ПВО – уничтожено девять БпЛА типа "Shahed 131/136".

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 16 февраля атакуют вражеские беспилотники типа "Shahed".

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