Стали відомі нові дані про втрати росіян на фронті

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1730 солдатів, 5 танків та 11 артилерійських систем.
Про це 16 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб
- танків ‒ 10073 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84)
- артилерійських систем – 23185 (+11)
- РСЗВ – 1283
- засоби ППО ‒ 1067
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36)
- крилаті ракети ‒ 3063
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.
Читайте також: