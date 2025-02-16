Стали відомі нові дані про втрати росіян на фронті

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1730 солдатів, 5 танків та 11 артилерійських систем.

Про це 16 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб

танків ‒ 10073 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84)

артилерійських систем – 23185 (+11)

РСЗВ – 1283

засоби ППО ‒ 1067

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36)

крилаті ракети ‒ 3063

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77)

спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.

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