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Стали відомі нові дані про втрати росіян на фронті

Стали відомі нові дані про втрати росіян на фронті

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

За минулу добу російська армія втратила у війні проти України 1730 солдатів, 5 танків та 11 артилерійських систем.

Про це 16 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб 
  • танків ‒ 10073 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) 
  • артилерійських систем – 23185 (+11) 
  • РСЗВ – 1283 
  • засоби ППО ‒ 1067 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25377 (+36)
  • крилаті ракети ‒ 3063 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) 
  • спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях. 

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