США розіслали країнам ЄС "анкету" щодо безпеки України – Reuters

Вашингтон звернувся до країн Європи, щоб з’ясувати, який внесок вони готові зробити в забезпечення безпеки України.

Вашингтон звернувся до європейських країн із запитом про те, який внесок вони готові зробити у забезпечення безпеки України після війни, зокрема щодо потенційного розміщення військ.

Про це пише видання Reuters.

США звернулися до країн ЄС із запитами щодо їхнього внеску в гарантії безпеки України. Президент Фінляндії назвав цей запит "анкетою". Європейські держави вирішують, чи відповідати окремо, чи колективно. Reuters повідомляє, що США задали шість запитань, але їхній зміст невідомий.

Офіційно Вашингтон не коментував ініціативу, однак неодноразово заявляв, що саме ЄС має взяти на себе відповідальність за гарантії безпеки України після мирної угоди. Київ, своєю чергою, вимагає гарантій і від США.

Financial Times писала, що США запитують, чи готові європейці відправити миротворців або надати інші гарантії. AP повідомляє, що деякі країни таємно працюють над планом введення військ у статусі гарантії миру. Найбільш активні у переговорах Велика Британія та Франція.

Польський міністр Радослав Сікорський заявив, що не виключає участі європейських військових у такому плані. Президент Зеленський оцінює необхідний контингент у 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп і Путін можуть зустрітися в Саудівській Аравії до 28 лютого, щоб обговорити припинення війни в Україні. Дата пов'язана з початком Рамадану в мусульманських країнах.

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