В Україні стався землетрус: деталі (мапа)

Що відомо про руйнування та чи є постраждалі.

В середу, 23 жовтня, ввечері на території Чернівецької області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала.

Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю.

"23 жовтня о 18:08 на території Чернівецької області зафіксували землетрус магнітудою 3,1", – заявили в Центрі.

На території Чернівецької області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала

За попередніми даними, поштовхи були відчутні в декількох районах, але значних руйнувань або постраждалих наразі не виявлено.

Нагадаємо, днями поштовхи магнітудою 3,3 бала зафіксували у Кривому Розі. Епіцентр був поблизу Глеюватки.

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