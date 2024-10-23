В Украине произошло землетрясение: детали (карта)

Что известно о разрушениях и есть ли пострадавшие.

В среду, 23 октября, вечером на территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

"23 октября в 18:08 на территории Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1", – заявили в Центре.

На территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла

По предварительным данным, толчки были ощутимы в нескольких районах, но значительных разрушений или пострадавших пока не обнаружено.

Напомним, на днях толчки магнитудой 3,3 балла зафиксировали в Кривом Роге. Эпицентр находился вблизи Глеюватки.

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