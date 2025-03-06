"Кривавий" Місяць у березні 2025: чи побачать його українці

У ніч проти 14 березня жителі Землі зможуть спостерігати повне місячне затемнення.

Про це пише видання Space.com.

На відміну від сонячних затемнень, Місяць не буде повністю прихований тінню Землі, але він забарвиться в "кривавий" колір.

Затемнення можна буде побачити лише на нічному боці Землі. Під час затемнення Місяць повністю зануриться в тінь нашої планети на 65 хвилин, набувши характерного кривавого відтінку.

Найкращий вид на затемнення буде у жителів Північної та Південної Америки, а точка найбільшого затемнення розташовується над Тихим океаном. У Європі, і в Україні зокрема, можна буде побачити Місяць на заході.

Затемнення розпочнеться 14 березня близько 6 ранку за київським часом і триватиме шість годин. Фаза повного затемнення відбудеться між 8:26 та 9:21 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що у березні Меркурій приєднається до параду планет.

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