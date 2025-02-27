До рідкісного параду приєднається "зникла" планета

Хоча парад планет розпочався ще в січні, одна з планет залишалася поза зором спостерігачів.

У січні жителі Землі могли спостерігати рідкісний парад планет. Однак однієї планети бракувало.

Про це пише Science Alert.

За даними астрономів, у березні Меркурій приєднається до параду планет.

Венера і Меркурій продовжать гонку один з одним до нижнього з'єднання наступного місяця, пройшовши повз Сонце з різницею всього о 24 годині 23 і 24 березня. Потім обидва знову з'являться на світанку в кінці березня.

Марс можна буде побачити у сузір'ї Близнюків, а Юпітер з'явиться у сутінках у сузір'ї Тельця. Сатурн же буде розташовуватися низько на заході і буде досить темним, але його все ж таки можна буде побачити за допомогою бінокля. Для цього необхідно знайти Меркурій і провести лінію уздовж горизонту.

Побачити Уран та Нептун також буде непросто, але можливо за допомогою бінокля. Перший розташовуватиметься у сузір'ї Тельця, неподалік Юпітера. Нептун буде трохи складніше помітити, він буде розташовуватися низько над горизонтом у сузір'ї Риб разом з Меркурієм і Сатурном.

Парадом планет називають астрономічне явище, коли кілька планет Сонячної системи вишикуються в одну уявну лінію.

Як спостерігати за парадом планет

Найкращий варіант – телескоп у будинку за містом, адже вогні мегаполісу заважають бачити зоряне небо. Але найважливіші фактори – погода та розклад руху небесних тіл.

Планети, які розташовані ближче до Землі — Марс, Юпітер, Венера і Сатурн — зазвичай видно навіть неозброєним оком. Уран і Нептун потребують оптичних приладів. А появи Меркурія треба чекати до кінця лютого.

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