К редкому параду присоединится "пропавшая" планета

Хотя парад планет начался еще в январе, одна из планет оставалась вне зрения наблюдателей.

В январе жители Земли могли наблюдать редкий парад планет. Однако одной планеты не хватало.

Об этом пишет Science Alert.

По данным астрономов, в марте Меркурий присоединится к параду планет.

Венера и Меркурий продолжат гонку друг с другом до нижнего соединения следующего месяца, пройдя мимо Солнца с разницей всего в 24 часа 23 и 24 марта. Затем оба снова появятся на рассвете в конце марта.

Марс можно будет увидеть в созвездии Близнецов, а Юпитер появится в сумерках в созвездии Тельца. Сатурн же будет располагаться низко на западе и будет достаточно темным, но его все же можно будет увидеть с помощью бинокля. Для этого необходимо найти Меркурия и провести линию вдоль горизонта.

Увидеть Уран и Нептун также будет непросто, но возможно с помощью бинокля. Первый будет располагаться в созвездии Тельца, недалеко от Юпитера. Нептун будет немного сложнее заметить, он будет размещаться низко над горизонтом в созвездии Рыб вместе с Меркурием и Сатурном.

Парадом планет называют астрономическое явление, когда несколько планет Солнечной системы выстроятся в одну воображаемую линию.

Как наблюдать за парадом планет

Лучший вариант – телескоп в доме за городом, ведь огни мегаполиса мешают видеть звездное небо. Но важнейшие факторы – погода и расписание движения небесных тел.

Планеты, расположенные ближе к Земле – Марс, Юпитер, Венера и Сатурн – обычно видны даже невооруженным глазом. Уран и Нептун нуждаются в оптических приборах. А появления Меркурия нужно ждать до конца февраля.

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