"Кровавая" Луна в марте 2025: увидят ли ее украинцы

В ночь на 14 марта жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение.

Об этом пишет издание Space.com.

В отличие от солнечных затмений, Луна не будет полностью скрыта тенью Земли, но она окрасится в "кровавый" цвет.

Затемнение можно будет увидеть только на ночной стороне Земли. Во время затемнения Луна полностью погрузится в тень нашей планеты на 65 минут, приобретя характерный кровавый оттенок.

Лучший вид на затмение будет у жителей Северной и Южной Америки, а точка наибольшего затмения располагается над Тихим океаном. В Европе, и в Украине в частности, можно будет увидеть Луну на западе.

Затемнение начнется 14 марта около 6 утра по киевскому времени и продлится шесть часов. Фаза полного затмения состоится между 8:26 и 9:21 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в марте Меркурий присоединится к параду планет.

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