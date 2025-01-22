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Астрономы нашли самый быстрый ветер вне Солнечной системы

Астрономы нашли самый быстрый ветер вне Солнечной системы

Визуализация художника гигантской газовой планеты WASP-127b / Фото: ESO

Ветры на WASP-127b являются сверхзвуковыми, превышая скорость звука почти в 30 раз.

Астрономы с помощью телескопа VLT обнаружили, что на газовом гиганте WASP-127b ветер достигает впечатляющей скорости - 33 000 км/ч. Эта планета, которая была обнаружена 9 лет назад на расстоянии 500 световых лет от Земли, имеет самый быстрый ветер среди всех известных планет за пределами Солнечной системы.

Об этом сообщило издание Phys.

Ветры на WASP-127b являются сверхзвуковыми, превышая скорость звука почти в 30 раз. Для сравнения, на Нептуне, самой ветреной планете Солнечной системы, ветер движется со скоростью всего 1800 км/ч. Планета WASP-127b, хотя и имеет размеры, похожие на Юпитер, имеет значительно меньшую массу и низкую плотность. Однако ее экваториальные ветры обгоняют скорость вращения планеты вокруг оси почти в 6 раз.

Астрономы создали карту погоды и состава атмосферы газового гиганта WASP-127b, используя свет его родной звезды, который проходит через верхние слои атмосферы планеты. Исследование выявило наличие молекул водяного пара и угарного газа в атмосфере планеты. Кроме того, ученые обнаружили значительные перепады температур в разных частях WASP-127b, в частности полюса планеты оказались значительно холоднее других ее участков.

Согласно результатам исследования, погодные условия на WASP-127b можно сравнить с условиями на Земле и других планетах Солнечной системы.

Напомним, ученые раскрыли загадку одного из самых известных космических объектов.

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