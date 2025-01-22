Действительно ли Россия адаптировала бомбардировщик Су-34 для запуска "Кинжалов": авиаэксперт ответил

В Сети распространяется информация, что Россия использует свои истребители-бомбардировщики Су-34 для запусков аэробалистических ракет типа "Кинжал", однако эти самолеты не могут запускать такие ракеты по техническим причинам.

Об этом "24 Каналу" сказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По его словам, россияне могут переоборудовать истребитель-бомбардировщик Су-34, но запуск и отработка не позволит "Кинжалу" развить нужную скорость и стать аэробалистической гиперзвуковой ракетой. Такая информация является очередной российской пропагандой.

"Россияне постоянно лгут и в этой ситуации есть два важных аспекта, которые их разоблачают. "Кинжал" – это аэробалистическая ракета, которая при запуске требует большой скорости. Самолет Су-34 может работать на скоростях около 1,6-1,8 махов .В то же время МиГ-31К работает на скоростях около 2,8 маха, что позволяет быть первой ступенькой для запуска на столь большой скорости ракеты "Кинжал", — объяснил Храпчинский.

Более того, речь идет и о высоте полета. Например, для запуска "Кинжала" нужно находиться на высоте около 15 тыс. м, а для Су-34 это уже максимальная высота, что тоже усложняет возможность запуска этой ракеты.

Российская пропаганда о модернизации самолетов

Россияне активно распространяют дезинформацию об адаптации самолетов Су-34, Су-30, Су-35 для мощных возможностей ради введения в заблуждение. Ведь Россия теряет стратегическую авиацию, которая может запускать крылатые или баллистические ракеты дальностью более 500 километров.

"Есть активная задача со стороны российского руководства о создании ракет, которые могли бы запускаться из-под крыла тактической авиации. Россия сейчас будет активно разгонять пропаганду о создании своих сверхвозможностей, но это не будет соответствовать действительности", – сказал Храпчинский.

Ранее полковник запаса ВСУ Сергей Грабский объяснил, что Россия не способна наращивать производство по отдельным показателям, ведь достигла потолка в настоящее время там в состоянии производить 140-160 ракет ежемесячно.

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