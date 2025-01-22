В 16 раз больше "Шахедов": какие цели поставила себе Россия в Украине

В ночь на 21 января российская армия атаковала Украину БПЛА в количестве 131 единиц. В эти дни год назад, непосредственно 20 января, враг, по сообщению Воздушных сил Украины, выпустил по нашей стране 8 "Шахедов". То есть сейчас дронов летит в 16 раз больше.

По словам экспертов, российская армия получила такие возможности после того, как начала производить эти БПЛА. Какая будет дальнейшая тактика дроновых атак и какого предела может достичь враг — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший спикер Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев и военный эксперт Роман Свитан.

"Справедливости ради надо сказать, что сегодня, как и предыдущей ночью над Украиной летели не только "Шахеды", но и дроны-имитаторы, "Пародии", "Герберы". Мы должны понимать, что примерно половина дронов, которые запускает враг ежесуточно по нашей территории — это дроны-"обманки", — говорит Владислав Селезнев.

И добавляет: "Думаю, что сейчас российская оборонная промышленность действует на грани своих возможностей. Но это не значит, что завтра их не станет больше. Как известно, наша разведка сообщала о том, что происходит строительство новых промышленных площадок, где враг может производить такую компоненту. Враг совершенно четко знает то, что за счет масштабирования ракетно-дроновых атак он может добиться успеха. Там, где 10 дронов мы гарантированно уничтожаем, не факт, что мы сможем уничтожить все 110, если он их запустит. Я думаю, что этот фактор является определяющим, потому что на 2025 год РФ обеспечивает всем необходимым военнослужащих. Россия будет масштабировать производство дронов".

По словам Селезнева, в ближайшей перспективе использование врагом дронов может быть на этом уровне — около сотни.

"Говорить о каком-то кратном увеличении дронов стоит только после того, как наша разведка узнает о том, что враг запустил дополнительные промышленные мощности", — уточняет эксперт.

И добавляет: "То, что в прошлом году дронов было меньше, свидетельствует о том, что процесс производства только нарабатывался. Тогда поставки были в основном из Ирана".

Резюмируя, он говорит, что сейчас у российских дронов есть три миссии: разведывательная, ударная и максимальное истощение наших ресурсов.

Военный эксперт Роман Свитан об увеличении количества дронов также говорит, что часть из них сейчас — имитаторы.

"Враг может увеличить количество дронов, атакующих Украину, за счет "обманок". Общее количество может составлять 150-200 дронов. Но враг даже имеющимся большим количеством БПЛА не достигает целей. Если летит большое количество "Шахедов", то и процент сбитых целей является немалым. Часть дронов летит по одному маршруту, а на прокладывание новых маршрутов требуется время. Россия может увеличить количество запущенных дронов на несколько десятков процентов, но не в разы", — говорит эксперт.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал сценарии ближайших обстрелов Украины и столицы.

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