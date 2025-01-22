Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале и покинула Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2025.

В 1/4 финала 30-летняя уроженка Одессы в напряженной борьбе уступила американке Мэдисон Киз (№14 WTA). Матч продолжался 1 час 54 минуты и закончился со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

За проведенное на корте время Элина 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Также на ее счету 20 виннерсов и 15 непринужденных ошибок.

Это была шестая очная встреча теннисисток. В личных дуэлях счет стал 4:2 в пользу Киз.

В полуфинале Мэдисон сыграет против польки Иги Швентек (№2 WTA), которая в четвертьфинале разбила американку Эмму Наварро (№8 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

Элина в двенадцатый раз сыграла в четвертьфинале турниров серии Grand Slam. Она трижды добиралась до этой стадии на Australian Open (2018, 2019, 2025), 4 раза на Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023), дважды на US Open (2019, 2021) и три раза на Wimbledon (2019, 2023, 2024).

Таким образом, Свитолина не сумела обновить личный рекорд на Открытом чемпионате Австралии. Ранее она также выбывала из этого турнира Grand Slam на стадии четвертьфинала в 2018-м и 2019 годах.

Свитолина – последняя украинка, которая простилась с Australian Open-2025. Ранее первый раунд соревнований не смогли преодолеть Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина. А Марта Костюк и Даяна Ястремская выбыли в третьем круге.

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала австралийского мэйджора Свитолина победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Веронику Кудерметову.

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