В Одесской области рэкетиры требовали деньги у пограничников

Лидером преступной группировки был один из двух заключенных, находящихся в следственном изоляторе.

В Одесской области правоохранители разоблачили деятельность группировки, которая занималась рэкетом, требуя деньги у пограничников. Двое из рэкетиров занимались вымогательством, находясь в заключении.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Лидероом преступной группировки был один из двух заключенных, находящихся в следственном изоляторе. Они привлекли к делу бывшего сокамерника – 25-летнего жителя Подольска.

"По вымышленному поводу преступники через находящегося на свободе своего сообщника осуществляли угрозы жизни и здоровью двум пограничникам с целью получения от последних денежных средств", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГПСУ не уточнили, какую сумму и за что требовали у пограничников рэкетиры.

Задержание одного из вымогателей / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Во время обысков, проведенных у задержанного, правоохранители изъяли наличные, 8 мобильных телефонов, оружие и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Фото: http://dpsu.gov.ua/

Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также готовится подозрение и переквалификация действий организаторов группировки, которые сейчас отбывают наказание.

Напомним, ранее Подольского отряда остановили автомобиль, до отказа заполненный мужчинами призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

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