На Одещині рекетири вимагали гроші у прикордонників

Ватажком злочинного формування був один із двох ув’язнених, які перебувають у слідчому ізоляторі.

В Одеській області правоохоронці викрили діяльність угруповання, яке займалось рекетом, вимагаючи гроші у прикордонників. Двоє із рекетирів займалися вимаганням, перебуваючи в ув’язненні.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Ватажком злочинного формування був один із двох ув’язнених, які перебувають у слідчому ізоляторі. Вони залучили до справи колишнього співкамерника – 25-річного жителя міста Подільськ.

“За вигаданим приводом злочинці через свого поплічника, який перебуває на волі, здійснювали погрози життю та здоров’ю двом прикордонникам з метою отримання від останніх грошових коштів”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ДПСУ не уточнили, яку суму і за що саме вимагали у прикордонників рекетири.

Затримання одного із вимагачів / Фото: ДПСУ

Під час обшуків, які провели у затриманого, правоохоронці вилучили готівку, 8 мобільних телефонів, зброю та інші речові докази протиправної діяльності.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також готується підозра і перекваліфікація дій організаторів угруповання, які зараз відбувають покарання.

Нагадаємо, раніше Подільського загону зупинили автівку, вщерть заповнену чоловіками призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

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