Вимагали 10 тис. дол на криптогаманець: прикордонники затримали 10 "клієнтів" та водія

Сьогодні вночі військовослужбовці Подільського загону зупинили автівку, вщерть заповнену чоловіками призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Затримані чоловіки, що приїхали з різних областей України, планували нелегально потрапити в Придністров’я. Організатором злочинної схеми був адміністратор одного з телеграм-каналів, який за допомогу в переправленні вимагав від 7 до 10 тис. доларів США.

"Останній (організатор, - Ред.) співпрацював з пособником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. За допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного бажаючого запросив від 7 до 10 тис. доларів США на крипто-гаманець", - йдеться в повідомленні.

Водій отримав повідомлення про підозру за спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон, а щодо десятьох пасажирів склали протоколи за адміністративні правопорушення. Справи скерували до суду.

Нагадаємо, прикордонники викрили чоловіка, який намагався сховатися під вантажівкою.

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