Требовали 10 тыс. долл. на криптокошелек: пограничники задержали 10 "клиентов" и водителя

Сегодня ночью военнослужащие Подольского отряда остановили автомобиль, полностью заполненный мужчинами призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Задержанные мужчины, приехавшие из разных областей Украины, планировали нелегально попасть в Приднестровье. Организатором преступной схемы являлся администратор одного из телеграмм-каналов, который за помощь в переправке требовал от 7 до 10 тыс. долларов США.

"Последний (организатор — Ред.) сотрудничал с пособником — водителем, который должен был переправить всех пассажиров и остаться на территории соседней Молдовы. За помощь по онлайн-навигации организатор с каждого желающего пригласил от 7 до 10 тыс. долларов США на крипто-кошелек ", – говорится в сообщении.

Водитель получил уведомление о подозрении за попытку незаконной переправки лиц через государственную границу, а в отношении десяти пассажиров составили протоколы за административные правонарушения. Дела направили в суд.

Напомним, пограничники разоблачили мужчину, который пытался скрыться под грузовиком.

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