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Прятался под фурой с грелками: пограничники разоблачили нарушителя

Прятался под фурой с грелками: пограничники разоблачили нарушителя

Задержанные мужчины / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Мужчину, который пытался спрятаться под грузовиком и водителя грузовика передано полиции.

Пограничники на пункте пропуска "Краковец" обнаружили 34-летнего мужчину, пытавшегося скрыться под грузовиком, чтобы незаконно пересечь границу. Чтобы не замерзнуть, он обложился грелками.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Время ожидания на проверку водителя и кабины не рассчитаешь, поэтому перестраховался - обложился грелками, чтобы не замерзнуть. После проведенных мероприятий выскочил из-под прицепа и пытался попасть в машину, однако ловкача заметили", — говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к административной ответственности. В отношении водителя, которого подозревают в содействии правонарушению, направлено сообщение о признаках уголовного преступления. Оба нарушителя переданы полиции.

Напомним, на украинско-словацкой границе разоблачили двух мужчин, пытавшихся обойти закон, выдавая себя за работников железной дороги.

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