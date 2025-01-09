Солдат КНДР обворовал военных РФ и продавал их вещи – фрагмент дневник

В казарме кореец подумал, что никто не следит за ним, и положил в карман вещи россиян.

Бойцы Сил специальных операций (ВСО) ВСУ показали еще один фрагмент дневника ликвидированного северокорейского бойца Гёнг Хонг Джонга.

В предыдущих записях Джонг рассказывал, что его отправили в Россию для "искупления грехов перед вождем". А в России он воровал вещи россиян.

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"Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, одновременно проявлять силу и храбрость спецназа. Во время работы в казарме, я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян. Моя вина в потому, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров", – писал Джонг.

Далее в дневнике он уверяет, что "больше не будет торговать чужими вещами", а будет "героически наступать в первых рядах и уничтожать врагов".

Запись показывает шокирующие вещи об уровне пропаганды тоталитаризма и пропаганды в КНДР – даже в личном дневнике северокореец пишет подхалимские фразы в адрес диктатора Ким Чен Ына и другие пропагандистские высказывания. Вернуться на тоталитарную родину Джонгу не суждено. Из-за кровожадности своего диктатора он погиб на Курщине.

Напомним, в третьей опубликованной части дневника Джонг пишет о "благодатной и родной партии", "священном долге", а также признается, что был отправлен на войну за какую-то вину.

Во второй опубликованной части заметок Геннг Хонг Джонг расписывал, как подстрелиться украинский беспилотник "на живца". В первой части Генг Хонг Джонг поздравляет другого солдата Сонг Джи Мёнга (или Йонга) с днем рождения.

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