Почему лак для ногтей плохо держится

Если ваши хорошо накрашенные ногти начинают лущится уже через несколько дней, поверьте, вы не одиноки в этом. Возможно, вы относитесь к так называемому "клубу жирной кутикулы".
Издание RealSimple рассказало о причинах этого явления и способах его разрешения.
Проблема жирной кутикулы
Обычный лак для ногтей у многих не держится дольше нескольких дней без сколов. Если вы когда-нибудь красили ногти, то знаете, сколько времени и усилий это требует. Поэтому недолговечность результата просто не оправдывает затраченных усилий. Именно это и становится одной из причин популярности гелевого покрытия, особенно в домашних условиях.
Однако гель-лак для ногтей может нанести определенный вред вашим ногтям. Даже постоянный уход с помощью растительных масел и кремов для кутикулы не всегда спасает ситуацию. Жирность кутикулы может быть причиной того, что ваши ногти выглядят ухоженно, но лак быстро портится.
Почему лак не держится
Равно как и кожа, у всех нас есть свой тип ногтей. Они могут быть сухими, жирными, чувствительными или комбинированными. Естественное выделение жира из кутикул может препятствовать прилипанию даже лучших лаков к ногтевой пластине. С одной стороны, это хорошо – кутикула реже пересыхает. Но с другой, чрезмерная жирность основания ногтя отрицательно влияет на стойкость маникюра.
Что делать, чтобы лак держался
- Очистка ногтей перед нанесением лака. Необходимо тщательно очищать ногтевые пластины перед нанесением лака. Поверхность должна быть абсолютно сухой, чтобы лак лучше прилипал.
- Регулярное обновление маникюра. Для стойкости маникюра наносите верхнее покрытие каждые два дня. Оно освежит вид ногтей и обеспечит дополнительную защиту от сколов.
- Матировка кутикулы. Используйте спрей для рук или даже лимонный сок, если других средств нет под рукой. Это поможет удалить излишний жир из зоны кутикулы.
- Специальные праймеры и верхние покрытия. На рынке есть средства для матирования, которые удаляют избыток жира из ногтевой пластины и создают оптимальные условия для сцепления лака. Также рекомендуется использовать закрепители верхнего покрытия, защищающие ногти от ультрафиолетового излучения, предотвращая размазывание и царапин.
- Используйте лаки с блестками. Если вас не пугает дополнительный блеск, выбирайте лаки с блестками. Они лучше прилипают к ногтям и обеспечивают более длительную устойчивость.
Баланс между уходом и стойкостью
Увлажненные ногти выглядят великолепно, но важно не переусердствовать. Ослабленные или поврежденные ногти могут способствовать недолговечности маникюра. Поэтому даже если вы часто меняете лак, не забывайте о питании ногтей с помощью специальных средств.
Выбор правильного подхода к уходу за ногтями зависит от типа кожи и ногтей. Знание собственных особенностей поможет не только сохранить красоту маникюра, но и избежать проблем со здоровьем ногтей.
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