Почему лак для ногтей плохо держится

Если ваши хорошо накрашенные ногти начинают лущится уже через несколько дней, поверьте, вы не одиноки в этом. Возможно, вы относитесь к так называемому "клубу жирной кутикулы".

Издание RealSimple рассказало о причинах этого явления и способах его разрешения.

Проблема жирной кутикулы

Обычный лак для ногтей у многих не держится дольше нескольких дней без сколов. Если вы когда-нибудь красили ногти, то знаете, сколько времени и усилий это требует. Поэтому недолговечность результата просто не оправдывает затраченных усилий. Именно это и становится одной из причин популярности гелевого покрытия, особенно в домашних условиях.

Однако гель-лак для ногтей может нанести определенный вред вашим ногтям. Даже постоянный уход с помощью растительных масел и кремов для кутикулы не всегда спасает ситуацию. Жирность кутикулы может быть причиной того, что ваши ногти выглядят ухоженно, но лак быстро портится.

Почему лак не держится

Равно как и кожа, у всех нас есть свой тип ногтей. Они могут быть сухими, жирными, чувствительными или комбинированными. Естественное выделение жира из кутикул может препятствовать прилипанию даже лучших лаков к ногтевой пластине. С одной стороны, это хорошо – кутикула реже пересыхает. Но с другой, чрезмерная жирность основания ногтя отрицательно влияет на стойкость маникюра.

Что делать, чтобы лак держался

Очистка ногтей перед нанесением лака . Необходимо тщательно очищать ногтевые пластины перед нанесением лака. Поверхность должна быть абсолютно сухой, чтобы лак лучше прилипал.

. Необходимо тщательно очищать ногтевые пластины перед нанесением лака. Поверхность должна быть абсолютно сухой, чтобы лак лучше прилипал. Регулярное обновление маникюра. Для стойкости маникюра наносите верхнее покрытие каждые два дня. Оно освежит вид ногтей и обеспечит дополнительную защиту от сколов.

Для стойкости маникюра наносите верхнее покрытие каждые два дня. Оно освежит вид ногтей и обеспечит дополнительную защиту от сколов. Матировка кутикулы. Используйте спрей для рук или даже лимонный сок, если других средств нет под рукой. Это поможет удалить излишний жир из зоны кутикулы.

Используйте спрей для рук или даже лимонный сок, если других средств нет под рукой. Это поможет удалить излишний жир из зоны кутикулы. Специальные праймеры и верхние покрытия. На рынке есть средства для матирования, которые удаляют избыток жира из ногтевой пластины и создают оптимальные условия для сцепления лака. Также рекомендуется использовать закрепители верхнего покрытия, защищающие ногти от ультрафиолетового излучения, предотвращая размазывание и царапин.

На рынке есть средства для матирования, которые удаляют избыток жира из ногтевой пластины и создают оптимальные условия для сцепления лака. Также рекомендуется использовать закрепители верхнего покрытия, защищающие ногти от ультрафиолетового излучения, предотвращая размазывание и царапин. Используйте лаки с блестками. Если вас не пугает дополнительный блеск, выбирайте лаки с блестками. Они лучше прилипают к ногтям и обеспечивают более длительную устойчивость.

Баланс между уходом и стойкостью

Увлажненные ногти выглядят великолепно, но важно не переусердствовать. Ослабленные или поврежденные ногти могут способствовать недолговечности маникюра. Поэтому даже если вы часто меняете лак, не забывайте о питании ногтей с помощью специальных средств.

Выбор правильного подхода к уходу за ногтями зависит от типа кожи и ногтей. Знание собственных особенностей поможет не только сохранить красоту маникюра, но и избежать проблем со здоровьем ногтей.

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