Курс валют на 10 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 10 января. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 5 копеек и составляет 42,28 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,28 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,55 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,19 (+4 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк 2025-го обеспечит "устойчивость" валютного рынка. Курс доллара "не взлетит в космос".

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