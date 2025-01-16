Пытались бежать в Молдову: автомобиль с "уклонистами" улетел в кювет

На границе с Молдовой произошла авария: автомобиль, в котором находились уклоняющиеся, взлетел в кювет. Мужчины заплатили по 8 тысяч долларов за незаконную переправку.

На границе с Молдовой автомобиль с нарушителями улетел в кювет. На мужчин составили админпротоколы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники получили информацию о группе мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой. Житель приграничья, перевозив четырех пассажиров, отправился в сторону соседней страны. Во время задержания нарушители попытались скрыться, но водитель не смог справиться с управлением, и автомобиль взлетел в кювет.

"Мужчины из Киева, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей заплатили по 8 тысяч долларов за незаконную переправку. На нарушителей составили админпротоколы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ликвидировано более 50 схем незаконной переправки мужчин через границу.

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