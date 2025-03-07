В селе упали сразу два метеорита – фото

В индийском селе Бид упали два метеорита.

Об этом сообщает The Times Of India.

Инцидент произошел в среду, 5 марта. По словам жителей, два камня с оглушительным грохотом упали с неба около 14:00. Один из камней даже пробил жестяную крышу фермерского дома.

Весть о падении камней с неба быстро распространилась, и стала причиной паники среди жителей села. Вадвани Махиндракар рассказал, что камни были найдены в двух местах на расстоянии нескольких метров друг от друга.

"По словам жителей, камни были прохладными на ощупь. Мы передали их в районную администрацию", — сказал он, добавив, что крестьян попросили не паниковать.

Районная администрация пригласила ученых из Центра астрономии и космических наук MGM APJ Abdul Kalam, что базируется в Чхатрапате Самбхаджинагари, оценить камни. Директор Центра доктор Шринивас Аундхкар подтвердил, что найденные камни – метеориты. "Учитывая гравитацию, магнитные свойства и другие параметры, объекты, похоже, представляют собой небольшие части астероида, которые вошли в атмосферу Земли. Мы продолжаем изучать эти объекты", — сказал он.

Метеорит / Фото: ТОІ

Аундхкар сказал, что вероятность падения метеоритов на поверхность Земли низка. "Мы часто видим метеоры в небе. Это частицы кометы или астероида, известные как метеороиды, входящие в атмосферу Земли и мгновенно испаряющиеся. Метеороид, которому удается пройти сквозь атмосферу и упасть на поверхность Земли, называется метеоритом", – сказал он.

По словам экспертов, это был первый известный случай падения метеорита на поверхность Земли в Маратхваде за многие годы.

Напомним, 7 марта в одной из областей Украины произошло землетрясение. Интенсивность подземного толчка – 2 балла.

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