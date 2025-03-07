Трюдо партолил Трампа, рассмешив журналистов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потроил президента США Дональда Трампа, отвечая на вопросы журналистов.

Об этом свидетельствует видео из Сети.

Обращаясь к премьеру Канады, журналистка процитировала министра иностранных дел страны Мелани Жоли, охарактеризовавшую происходящее с Трампом как психодраму. Представительница медиа поинтересовалась у Трюдо, как он это охарактеризует.

"Четверг", – коротко ответил глава канадского правительства, чем изрядно рассмешил журналистов вокруг.

Напомним, недавно Трамп развязал против Канады настоящую торговую войну, введя пошлины в 25% процентов. Трюдо анонсировал, что его страна введет такие же пошлины в ответ. Это разозлило президента США, и он даже обозвал премьера Канады "губернатором" – явно намекая на свои амбиции сделать страну 51-м штатом Америки.