Весь світ "обкрадає" США: Трамп виправдав запровадження високих митних тарифів

Президент США вважає, що майже всі країни світу переслідують корисливі цілі у відносинах з його державою.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з пресою в Овальному кабінеті у п'ятницю, 7 березня, заявив, що всі країни світу постійно намагаються "ошукати" США.

Про це пише Sky News.

"Всі обдурили Сполучені Штати. Нашу країну повністю обікрали майже всі країни світу з економічного, фінансового та торгового погляду. І ми дійсно маємо намір це зупинити", – заявив Трамп у відповідь на запитання про запровадження нових митних тарифів на імпорт з низки країн.

Він підкреслив, що Євросоюз взагалі був створений, щоб "використовувати" США.

"Канада, Мексика, а потім просто йдіть прямо по лінії. Індія стягує з нас величезні мита. Величезні! Ми навіть не можемо нічого продати в Індії", – додав американський президент.

Нагадаємо, Трамп призупинив 25%-тарифи, накладені на товари з Канади і Мексики. Щодо Канади, рішення призупиняє тарифи на поташ, який дуже важливий для американських фермерів, але не повністю покриває енергетичні товари, на які Трамп застосував окремий збір у розмірі 10%.

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